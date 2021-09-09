silakovaworks

Наталья Силакова silakovaworkssilakovaworks
«Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка». (Винсент Ван Гог).
WARNING! Люблю то, что делаю, а именно:
Ретуширую фотографии: цветокоррекция, ретушь кожи, исправление дефектов, удаление лишних
предметов, обтравка (замена фона), обработка фотографий для каталогов и
маркетплейсов (Например, Ozon и Wildberries), обработка предметных фото;
Помогаю сохранить память о родных и близких – реставрирую, восстанавливаю потрепанные временем фотоснимки (удаляю пыль и царапины, заломы, восстанавливаю недостающие части фото);
Монтирую видеоролики – мероприятия и торжества, видео для социальных сетей (Instagram (Лента, Stories, Reels), TikTok, YouTube), а также для маркетплейсов!;
✒ Пишу уникальные тексты на любые темы для Ваших социальных сетей и сайтов ;)
Кроме того, Вы можете заказать фото- и видеосъемку праздника, мероприятия, портретную или love-story, а также каталожную и предметную в Москве и Ярославле!
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В сервисе я совсем недавно, так как до этого работала на компанию. Моя главная цель сейчас – заслужить доверие и ликвидировать отсутствие отзывов (исключительно положительных, конечно же!). В связи с этим:
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