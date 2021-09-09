silakovaworks

Творческий человек творческий во всем: режиссер монтажа, видеограф, ретушер, фотограф, автор текстов. Удобно, качественно, в срок! :)

«Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка». (Винсент Ван Гог).

WARNING! Люблю то, что делаю, а именно:

 Ретуширую фотографии: цветокоррекция, ретушь кожи, исправление дефектов, удаление лишних

предметов, обтравка (замена фона), обработка фотографий для каталогов и

маркетплейсов (Например, Ozon и Wildberries), обработка предметных фото;

 Помогаю сохранить память о родных и близких – реставрирую, восстанавливаю потрепанные временем фотоснимки (удаляю пыль и царапины, заломы, восстанавливаю недостающие части фото);

 ­Монтирую видеоролики – мероприятия и торжества, видео для социальных сетей (Instagram (Лента, Stories, Reels), TikTok, YouTube), а также для маркетплейсов!;

✒ Пишу уникальные тексты на любые темы для Ваших социальных сетей и сайтов ;)

Кроме того, Вы можете заказать фото- и видеосъемку праздника, мероприятия, портретную или love-story, а также каталожную и предметную в Москве и Ярославле!

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