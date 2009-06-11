silent_demar

Владимир Владимиров silent_demar

 
37 летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Кислинский Владимир Иванович

10 июня 1986

Украина

Образование

Младший специалист - техник-программист

Бакалавр - компьютерные науки и программирование

Магистратура - менеджмент административной деятельности

Навыки

Delphi, C#, VB, Photoshop, MS Office, Blitz3D, HTML, Macromedia Dreamweaver…

Возможности

веб-дизайн, создание баннеров, написание программ, создание игровых приложений, создание презентаций, написание статей, креатив, другое…

Качества

креативен, готов к ненормированому рабочему дню, настойчивость в решении поставленных задач, обязателен…

Дополнительна информация

не женат, без вредных привычек, стрессоустойчив…

Контактная информация

E-mail

[email protected] (основной)

[email protected]

Написание статейHTMLDelphiPhotoshop