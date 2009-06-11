silent_demar

Кислинский Владимир Иванович
10 июня 1986
Украина
Образование
Младший специалист - техник-программист
Бакалавр - компьютерные науки и программирование
Магистратура - менеджмент административной деятельности
Навыки
Delphi, C#, VB, Photoshop, MS Office, Blitz3D, HTML, Macromedia Dreamweaver…
Возможности
веб-дизайн, создание баннеров, написание программ, создание игровых приложений, создание презентаций, написание статей, креатив, другое…
Качества
креативен, готов к ненормированому рабочему дню, настойчивость в решении поставленных задач, обязателен…
Дополнительна информация
не женат, без вредных привычек, стрессоустойчив…
Контактная информация
[email protected] (основной)