Образование: филологический факультет университета (специальность "русская филология")
Опыт работы: 6 лет работаю в крупнейшем информационном агентстве Республики Коми, три из них на редакторской должности.
Достижения: имеются дипломы о победе в региональных журналистских конкурсах (экология, культура, национальная политика).
Направления работы: - редактирование текстов любой сложности
- корректура
P.S. в ближайшее время планирую переехать в другую страну и буду нуждаться в удаленной работе, желательно постоянной.
Контакты: skype - silfffida
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