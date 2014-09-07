Образование: филологический факультет университета (специальность "русская филология")

Опыт работы: 6 лет работаю в крупнейшем информационном агентстве Республики Коми, три из них на редакторской должности.

Достижения: имеются дипломы о победе в региональных журналистских конкурсах (экология, культура, национальная политика).

Направления работы: - редактирование текстов любой сложности

- корректура

P.S. в ближайшее время планирую переехать в другую страну и буду нуждаться в удаленной работе, желательно постоянной.

Контакты: skype - silfffida

[email protected]