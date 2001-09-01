Образование

01.09.2001 – 01.05.2007 РГППУ

Факультет: Художественно-педагогический.

Профессия: Художник ДПИ.

Специальность: Декоративно-прикладное искусство.

Дополнительное образование:

Курсы Союза Дизайнеров России,

курсы Photoshop в УГАХА,

тренинг «Искусство Тайм-менеджмента» (сертификат).

Профессиональный опыт:

11.2006: ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Дизайнер

Основные обязанности: Разработка оригинал-макетов для маркировки искусственной колбасной и сосисочной оболочки, этикетки и вакуумных пакетов, которые производит и продает компания. А так же последующее ведение макета, переговоры с клиентами и дилерами и подготовка к печати.

09.2004– 09.2006:ООО «Искатели»

Дизайнер

Основные обязанности: Весь спектр дизайнерских услуг (фирменный стиль, печатная продукция, веб-дизайн).

Знание программ: Corel DRAW, Photoshop, Illustrator.