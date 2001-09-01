Наталья Зубова silkysuselsilkysusel
Образование
01.09.2001 – 01.05.2007 РГППУ
Факультет: Художественно-педагогический.
Профессия: Художник ДПИ.
Специальность: Декоративно-прикладное искусство.
Дополнительное образование:
Курсы Союза Дизайнеров России,
курсы Photoshop в УГАХА,
тренинг «Искусство Тайм-менеджмента» (сертификат).
Профессиональный опыт:
11.2006: ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
Дизайнер
Основные обязанности: Разработка оригинал-макетов для маркировки искусственной колбасной и сосисочной оболочки, этикетки и вакуумных пакетов, которые производит и продает компания. А так же последующее ведение макета, переговоры с клиентами и дилерами и подготовка к печати.
09.2004– 09.2006:ООО «Искатели»
Дизайнер
Основные обязанности: Весь спектр дизайнерских услуг (фирменный стиль, печатная продукция, веб-дизайн).
Знание программ: Corel DRAW, Photoshop, Illustrator.
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