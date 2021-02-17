Ангелина Тараненко silvam_vitaesilvam_vitae
31 годУкраина/Новомосковск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт на русском и украинском языках, озвучка текстов (украинский, русский, английский), посты в соц. сети, написание сюжетов для ТВ
"В начале было слово..."
Пишу/редактирую тексты на разную тематику, но предпочитаю развлекательную (путешествия, спорт, социальные сети, искусство и т.д.)
Свободно владею украинским и русским языками, английский на уровне B2 (Upper-Intermediate)
По образованию - филолог
За плечами восемь лет работы на TV (диктор, журналист, ведущая новостей)
Веду блог в Instagram @silvam_vitae
Качество и работу в срок - гарантирую.
Портфолио
- Перевод статьи The Gurdian82 просмотра
- Перевод статьи с английского83 просмотра
- Начитка/озвучка телевизионных сюжетов12 просмотров
- Перевод деловых писем с английского87 просмотров
- Эссе на английском28 просмотров
- Тексты в Instagram35 просмотров