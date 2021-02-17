Копирайт на русском и украинском языках, озвучка текстов (украинский, русский, английский), посты в соц. сети, написание сюжетов для ТВ

"В начале было слово..."

Пишу/редактирую тексты на разную тематику, но предпочитаю развлекательную (путешествия, спорт, социальные сети, искусство и т.д.)

Свободно владею украинским и русским языками, английский на уровне B2 (Upper-Intermediate)

По образованию - филолог

За плечами восемь лет работы на TV (диктор, журналист, ведущая новостей)

Веду блог в Instagram @silvam_vitae

Качество и работу в срок - гарантирую.