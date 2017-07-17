silverjetplane

Арина Макарова silverjetplane

 
26 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод текстов в паре английский-русский, русский-английский

Степень бакалавра романо-германской филологии (Томский государственный университет) 

Практика перевода больше 1 года 

Хочу получить больше опыта для дальнейшей профессиональной деятельности 

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