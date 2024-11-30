Услуги графического и веб-дизайна

Я – дипломированный дизайнер

Создаю сайты на Tilda, а так же графический дизайн.

Помогу, если вам нужен:

陋 Сайт-визитка

陋 Одностраничный сайт

陋 Многостраничный сайт

陋 Интернет-магазин

✅Адаптирую под все разрешения экрана, сделаю сайт на Zero-block✅

Так же помогу, если вам нужны:

 Визитка

 Пригласительное/Сертификат/Флаер

 Чек-лист/гайд

 Прайс-лист

 Иконки для актуального Instagram

 Баннер для VK/Instagram/YouTube

Буду рада стать вашим дизайнером!