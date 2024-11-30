Услуги графического и веб-дизайна
Я – дипломированный дизайнер
Создаю сайты на Tilda, а так же графический дизайн.
Помогу, если вам нужен:
陋 Сайт-визитка
陋 Одностраничный сайт
陋 Многостраничный сайт
陋 Интернет-магазин
✅Адаптирую под все разрешения экрана, сделаю сайт на Zero-block✅
Так же помогу, если вам нужны:
Визитка
Пригласительное/Сертификат/Флаер
Чек-лист/гайд
Прайс-лист
Иконки для актуального Instagram
Баннер для VK/Instagram/YouTube
Буду рада стать вашим дизайнером!
Я против войны в Украине!