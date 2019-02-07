simakovdesign

Детально. Дорого. Круто!

Студия разработок KOMANDA - коллаборация специалистов в области графического, веб и визуального креатива.

Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было комфортно не только в цифровой сфере.

﻿

Наши отделы включают в себя Дизайн, Рекламу, Разработки, Продакшн и Event.

Мы работаем на результат, так как настроены на длительное и плодотворное сотрудничество с нашими клиентами. Умеем слушать и слышать наших клиентов. Все, что мы создаем — делает Ваш бизнес успешнее! Рады помочь всем: от молодой развивающейся компании до крупной корпорации.

Мы сотрудничаем с крутейшими ребятами, креативщиками и студиями Украины и СНГ. Под каждый проект набираем отдельную команду от менеджера по работе с проектом до верстальщиков, поэтому каждый проект уникален и креативен!

Наши клиенты:

Ани Лорак, Юля Волкова, Журнал ОБЪЕКТИВ (Кипр), EDR (Украина), Ювелирный дома "Reger Diamond" (Мюнхен), Завод "TorTEC" (Прага), "Институт восстановления зрения" (Украина), Лаборатория "Diagen" (Украина), Научный центр "SRI TP" (Чехия), Строительная компания "AC>С" (Кипр), Юридическая фирма "Nobilis Partners" (Украина), оптовые продажи морепродуктов "Neptune" (Россия), Строительная компания "Феникс" (Россия), Medical CLUB (Украина) и многие другие крутые компании, которые доверили оформление своего бизнеса.

Хотите начать сотрудничать?

Пишите:

[email protected]

www.komanda.agency