Александр Симаков simakovstudiosimakovstudio
Студия Александра Симакова занимается разработкой и поддержкой сайтов, а так же полным визуальным оформлением вашего бизнеса от логотипа до интернет рекламы и SMM.
Наши отделы включают в себя Дизайн, Рекламу, Разработки, Продакшн и Event.
Мы работаем на результат, так как настроены на длительное и плодотворное сотрудничество с нашими клиентами. Умеем слушать и слышать наших клиентов. Все, что мы создаем — делает Ваш бизнес успешнее! Рады помочь всем: от молодой развивающейся компании до крупной корпорации.
Мы сотрудничаем с крутейшими ребятами, креативщиками и студиями Украины и СНГ. Под каждый проект набираем отдельную команду от менеджера по работе с проектом до верстальщиков, поэтому каждый проект уникален и креативен!
Наши клиенты: Журнал ОБЪЕКТИВ (Кипр), EDR (Украина), Ювелирный дома "Reger Diamond" (Мюнхен), Завод "TorTEC" (Прага), "Институт восстановления зрения" (Украина), Лаборатория "Diagen" (Украина), Научный центр "SRI TP" (Чехия), Строительная компания "AC>С" (Кипр), Юридическая фирма "Nobilis Partners" (Украина), оптовые продажи морепродуктов "Neptune" (Россия), Строительная компания "Феникс" (Россия), Medical CLUB (Украина) и многие другие крутые компании, которые доверили оформление своего бизнеса.
Хотите начать сотрудничать?
Пишите: [email protected]
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