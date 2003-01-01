Детально. Дорого. Круто!

Студия Александра Симакова занимается разработкой и поддержкой сайтов, а так же полным визуальным оформлением вашего бизнеса от логотипа до интернет рекламы и SMM.

Наши отделы включают в себя Дизайн, Рекламу, Разработки, Продакшн и Event.

Мы работаем на результат, так как настроены на длительное и плодотворное сотрудничество с нашими клиентами. Умеем слушать и слышать наших клиентов. Все, что мы создаем — делает Ваш бизнес успешнее! Рады помочь всем: от молодой развивающейся компании до крупной корпорации.

Мы сотрудничаем с крутейшими ребятами, креативщиками и студиями Украины и СНГ. Под каждый проект набираем отдельную команду от менеджера по работе с проектом до верстальщиков, поэтому каждый проект уникален и креативен!

Наши клиенты: Журнал ОБЪЕКТИВ (Кипр), EDR (Украина), Ювелирный дома "Reger Diamond" (Мюнхен), Завод "TorTEC" (Прага), "Институт восстановления зрения" (Украина), Лаборатория "Diagen" (Украина), Научный центр "SRI TP" (Чехия), Строительная компания "AC>С" (Кипр), Юридическая фирма "Nobilis Partners" (Украина), оптовые продажи морепродуктов "Neptune" (Россия), Строительная компания "Феникс" (Россия), Medical CLUB (Украина) и многие другие крутые компании, которые доверили оформление своего бизнеса.

Хотите начать сотрудничать?

Пишите: [email protected]

www.simakovdesign.com