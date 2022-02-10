simazelenskaya

Настройка и оптимизация таргетированной рекламы
🎯 Настраиваю и веду таргетированную рекламу в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. Настраиваю динамический ретаргетинг.
🎯 Чётко следую медиаплану, составленному в рамках Вашего бюджета.
🎯 Настраиваю системы аналитики с возможностью развёрнутого анализа поведения пользователя на Вашем сайте.
🎯 Составляю отчёты в googledocs, дашборды в google data studio. Отчёты отправляю раз в неделю или по иной договорённости.
Действие аккаунта приостановлено!