simazelenskaya

Настройка и оптимизация таргетированной рекламы

🎯 Настраиваю и веду таргетированную рекламу в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. Настраиваю динамический ретаргетинг.

​🎯 Чётко следую медиаплану, составленному в рамках Вашего бюджета.

🎯 Настраиваю системы аналитики с возможностью развёрнутого анализа поведения пользователя на Вашем сайте.

🎯 Составляю отчёты в googledocs, дашборды в google data studio. Отчёты отправляю раз в неделю или по иной договорённости.