simbirtseva_mary

Веб-дизайнер сайтов на Тильде

Я веб-дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов.

Так же я магистр информатики в дизайне, веб-дизайн — это моя профессия уже более 2-х лет.

Специализируюсь на корпоративных сайтах и сайтах-визитках.

Знаю, как создать виртуальное пространство, при помощи психологии и интерфейса, которое подведет пользователя к покупке продукта.

Считаю, что каждый бизнес уникален, а моя цель — показать эту уникальность миру!