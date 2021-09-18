simbirtseva_mary

Мария Симбирцева simbirtseva_marysimbirtseva_mary
27 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер сайтов на Тильде
Я веб-дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов.
Так же я магистр информатики в дизайне, веб-дизайн — это моя профессия уже более 2-х лет.
Специализируюсь на корпоративных сайтах и сайтах-визитках.
Знаю, как создать виртуальное пространство, при помощи психологии и интерфейса, которое подведет пользователя к покупке продукта.
Считаю, что каждый бизнес уникален, а моя цель — показать эту уникальность миру!
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