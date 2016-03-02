Студия web-дизайна SIMDES была организована в 2005 году и специализировалась восновном в сфере частных проектов. На сегодняшний день в студии работает несколько человек, которые специализируются в самых разных сферах сетевой индустрии.

Мы предоставляем высококвалифицированый сервис для широкого спектра больших и малых бизнессов, бесприбыльных организаций, и частных проектов. Работаем с разными технологиями, в том числе: HTML, PHP, CSS, JavaScript, Flash, Content Management Systems, и Базы Данных.

Достигая удовлетворения всех пожеланий клиента, мы вдумчиво и заботливо подходим к каждому проекту, помогая выбирать лучшие решения среди огромного разнообразия возможностей сетевого сервиса.

Студия SIMDES это уникальная возможность рекламы вашего бизнеса, которая так необходима в сегодняшнем мире массового маркетинга. Мы вам поможем достичь успеха, как в бизнесе, так и в отдельных частных проектах.