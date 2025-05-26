Пишу код, который не стыдно показать. 5+ лет в Python, Telegram API и автоматизации всего, что движется. Спец по ботам, парсерам и backend'у. Делаю быстро, без воды и костылей.

Фишка: объясняю сложное простыми словами и всегда на связи. Клиенты возвращаются — значит, работаю на совесть.

Статистика:

🔹 50+ успешных проектов

🔹 90% заказчиков приходят по рекомендациям

🔹 Время ответа: минуты, а не дни

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