Окончила Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет по специальности Лингвист-переводчик английского и китайского языков с правом преподавания
Работаю переводчиком с 2008 года, преподавателем иностранных языков - английский, китайский языки - с 2011 года.
Перевод:
Отличное знание английского языка.
Отличное знание китайского языка.
Опыт перевода текстов технической (технические характеристики, инструкции по эксплуатации), экономической (договоры, письма, счет-фактуры, пресс-релизы, рекламные буклеты) направленности, газетных и журнальных статей, туристических брошюр с и на английский и китайский языки.
Опыт ведения деловой переписки на английском языке.
Опыт перевода художественных текстов (в том числе стихотворений).
Контрольные, курсовые:
по английскому, китайскому и русскому языкам.
Корректировка:
по английскому и русскому языку.
Портфолио - см. www.free-lancers.net/users/simonikka/