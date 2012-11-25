Окончила Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет по специальности Лингвист-переводчик английского и китайского языков с правом преподавания

Работаю переводчиком с 2008 года, преподавателем иностранных языков - английский, китайский языки - с 2011 года.

Перевод:

Отличное знание английского языка.

Отличное знание китайского языка.

Опыт перевода текстов технической (технические характеристики, инструкции по эксплуатации), экономической (договоры, письма, счет-фактуры, пресс-релизы, рекламные буклеты) направленности, газетных и журнальных статей, туристических брошюр с и на английский и китайский языки.

Опыт ведения деловой переписки на английском языке.

Опыт перевода художественных текстов (в том числе стихотворений).

Контрольные, курсовые:

по английскому, китайскому и русскому языкам.

Корректировка:

по английскому и русскому языку.

Портфолио - см. www.free-lancers.net/users/simonikka/