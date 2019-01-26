simplesup

Дмитрий simplesup

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Редактор

    Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.

    Редактирование и Корректура47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • ТЗ мейкер

    $1

    ТЗ мейкер: создание плана статьи и TDH (title, description, h1). Оплата 30р за задачу. Тек. очередь около 200 задач.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция с API биржи текстов

    $50

    Цель: доработка существующей системы. 1. Добавить интеграцию с API биржи текстов workhard.online: добавление заказов, импорт готовых текстов. 2. Добавить возможность выбора биржи для экспорта текста по проекту. 3. Добавить страницу администрирования: вывод ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция, API

    $50

    1. Добавить интеграцию с API биржи текстов workhard.online: добавление заказов, импорт готовых текстов. 2. Добавить возможность выбора биржи для экспорта текста по проекту. 3. Добавить страницу администрирования: вывод текстов находящихся на подтверждении с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Управление задачами

    Цель: Необходимо разработать небольшой проект учета задач. Требования: 1. Авторизация пользователей - вход по логину и паролю. Сверка с таблицей user. Функционал добавления пользователей и изменения пароля пользователя для администратора. ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект по учету задач на yii2 basic

    Цель: Необходимо разработать небольшой проект учета задач. Требования: 1. Авторизация пользователей - вход по логину и паролю. Сверка с таблицей user. Функционал добавления пользователей и изменения пароля. 2. В качестве ...

    Yii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

suruceanu
Денис 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Управление задачами
Laravel
Дмитрий отличный заказчик. ТЗ составлено грамотно. Доп. вопросы почти не появлялись. Будем сотрудничать. С уважением.
Отличный специалист! Все проблемы решает без проблем. Соглашусь так же с предыдущим комментарием, что надо поработать с качеством проверки после разработки. Будем сотрудничать дальше.
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