Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.
- Редактирование и Корректура47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
ТЗ мейкер: создание плана статьи и TDH (title, description, h1). Оплата 30р за задачу. Тек. очередь около 200 задач.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется КМ на информационный сайт. Оплата 60р за опубликованную статью. Надо опубликовать 200 статей.Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Цель: доработка существующей системы. 1. Добавить интеграцию с API биржи текстов workhard.online: добавление заказов, импорт готовых текстов. 2. Добавить возможность выбора биржи для экспорта текста по проекту. 3. Добавить страницу администрирования: вывод ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
1. Добавить интеграцию с API биржи текстов workhard.online: добавление заказов, импорт готовых текстов. 2. Добавить возможность выбора биржи для экспорта текста по проекту. 3. Добавить страницу администрирования: вывод текстов находящихся на подтверждении с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется ТЗ-мейкер для технических заданий для авторов и TDH (Title, description, h1). Предоставляем материалы для обучения и консультируем, можно начать с 0. Что нужно делать: 1. Прописать Title, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Цель: Необходимо разработать небольшой проект учета задач. Требования: 1. Авторизация пользователей - вход по логину и паролю. Сверка с таблицей user. Функционал добавления пользователей и изменения пароля пользователя для администратора. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Цель: Необходимо разработать небольшой проект учета задач. Требования: 1. Авторизация пользователей - вход по логину и паролю. Сверка с таблицей user. Функционал добавления пользователей и изменения пароля. 2. В качестве ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад