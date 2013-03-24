simsimotpravsia

заканчиваю университет, факультет филологии, кафедра журналистики
• Копирайт/рерайт;
• Наполнение контентом сайта;
• Написание благодарственных писем, релизов;
• Продвижение, использование SEO-ключей.
Тематика текстов:
1. Медицина и фармацевтика;
2. Автомобили;
3. Одежда;
4. Кейтеринг, ресторанное обслуживание;
5. Строительство;
6. Компьютерные игры;
7. Художественная литература;
8. Мода;
9. Кино;
10. Социальные сети и т.д.
Гарантирую качественные и уникальные тексты в указанные сроки.
Действие аккаунта приостановлено!