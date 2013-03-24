simsimotpravsia

Анастасия simsimotpravsia

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
заканчиваю университет, факультет филологии, кафедра журналистики

• Копирайт/рерайт;

• Наполнение контентом сайта;

• Написание благодарственных писем, релизов;

• Продвижение, использование SEO-ключей.

Тематика текстов:

1. Медицина и фармацевтика;

2. Автомобили;

3. Одежда;

4. Кейтеринг, ресторанное обслуживание;

5. Строительство;

6. Компьютерные игры;

7. Художественная литература;

8. Мода;

9. Кино;

10. Социальные сети и т.д.

Гарантирую качественные и уникальные тексты в указанные сроки.