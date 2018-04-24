Нужно разработать интернет-магазин с интеграцией 1С и онлайн-кассы. В работе будут этапы от ТЗ с прототипом, до тестирования. Опишите свой опыт, как обычно проходит такая работа (раньше вёл сам проекты, столкнулся с такой задачей впервые)? Общение с клиентом, ...