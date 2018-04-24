Нужен копирайтер, для написания постов для блога веб-студии. Тематика – создание сайтов / интернет-маркетинг На данный момент требуется 15-20 статей. Нужно писать интересно и без воды (для людей). В ответе покажите примеры ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Есть два заказа на сайты, которыми готов поделиться (сам не успеваю сделать, ухожу в отпуск). Это одностраничный сайт и корпоративный (главная как лендинг, внутренние информационные страницы – контакты, о компании и т.д. не больше 5-7 штук). ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
Есть новый брендбук, уже согласован. Нужно нарисовать старые рекламные материалы в новом стиле в кореле (cdr). Есть все исходники, и старые и наработки новых. Сам не успеваю, уезжаю в отпуск, готов поделиться проектом. Новый ...Наружная реклама25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Если вы не бот, в ответе напишите слово "Экструдер". Нужно сверстать страницу с адаптивом. Дизайн прикрепил. Срок выполнения 2-3 дня.HTML-верстка54 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Если вы не бот, в ответе напишите слово "Карамба". Есть сайт сделанный на Adobe Muse, в коде вёрстки много мусора. Нужно сверстать заново с адаптивностью. Есть все картинки по отдельности, сами страницы: cloudlet.me/ ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Чтобы я понял, что вы не бот в ответе обязательно напишите слово "ОлеОле". Нужно сверстать главную страницу с адаптивом и шаблон внутренней. Макет прикрепил. Срок 3-4 дня.HTML-верстка50 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить процесс согласования документа между сотрудниками. Написите стоимость услуги и сроки. На автоответ не отвечу. Напишите слово "Синектика", чтобы я понял что вы живой человек :)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть РК в яндекс.директ. Требуется оптимизация текущих групп объявлений. Так же добавить баннеры РСЯ и настроить ретаргет. Сколько стоит настройка, сколько ведение? Расскажите в общих словах как работает. На автоответ не отвечу. Напишите слово "Упячка", чтобы я понял ...Контекстная реклама35 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать интернет-магазин с интеграцией 1С и онлайн-кассы. В работе будут этапы от ТЗ с прототипом, до тестирования. Опишите свой опыт, как обычно проходит такая работа (раньше вёл сам проекты, столкнулся с такой задачей впервые)? Общение с клиентом, ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно нарисовать прототип для одностраничного сайта, продумать контент и расположение информации. Перечень услуг и что-то по тексту можно брать здесь http://belelektrik.ru/ Обязательно покажите примеры своих работ. В ответе напишите слово "Кавабанга", если готовы поработать :) Чтобы я понял ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Нарисовать дизайн по прототипуДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн по прототипу: http://ait.snkt.ru/home.html В ответе указать сроки и примеры работ.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужно написать список названий для статей используя группы запросов и ключевые слова. В дальнейшем по этим названиям будут писаться сами статьи (в данную работу это не входит), это будет отдельной задачей. Количество заголовков статей 150-200 штук. Группы и ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть список запросов для продвижения сайта, для удобства разбит на группы. Исходя из этой информации нужно составить список тем(контент-план) для написания статей. Объем 50 заголовков. В данную работу написание самих статей не входит. В ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн главной страницы. Взяв его внешний вид за основу нужно создать шаблон на битриксе. Можно переделать стандартный шаблон (изменить цвета, шрифты, логотип и иконки). Функционально ничего не нужно менять, задача: - изменить ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть: 1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном (http://cm.snkt2.ru/) 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.) Задача: Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение элементов). Очень важен срок выполнения (до 27.04 пятница)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
1.Есть презентация в старом дизайне https://yadi.sk/d/Kvf3ET463UbxDp 2.Есть наработки нового фирменного стиля https://yadi.sk/d/7GoC3yp73UbxR4 Задача: Нарисовать шаблон презентации (страницу заголовка, контента и т.д.) и заполнить информацию из старой презентации в новом виде. Формат PowerPointПрезентации7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать по прототипу [url=http://lp-ho.snkt.ru/home.html]http://lp-ho.snkt.ru/home.html[/url] Графики по минимуму, сайт должен быть лёгким, основной упор на контент. Обязательно прикрепите примеры работ, укажите сроки и стоимость.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать 3 логотипа транспортной компании и 1 брендбук со следующими позициями 1.1. Цвета 1.1.1. Палитра CMYK; 1.1.2. Палитра RGB; 1.2. Логотип 1.2.1. Стандартное отображение; 1.2.2. Черно-белое отображение; 1.2.3. Монохромное отображение; 1.2.4. Инвертированное отображение; 1.3. Фирменный блок 1.3.1. Пропорции; 1.3.2. Основное цветовое решение; 1.3.3. Черно-белое цветовое решение; 1.3.4. ...Фирменный стиль9 заявокЗакрыт8 лет назад