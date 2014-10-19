singovmail15com

Фотограф

Синьгов Владимир Юрьевич, занимаюсь фотографией с 1984 года, с середины 90х годов коммерческой фотографией и с 2004 года свадебной фотографией. Веду съёмку в постановочно-репортажном стиле что бы получить обаятельные и наиболее живые, искренние снимки. Обязательно в работе отдаю предпочтения желаниям заказчика, всегда имеется дублирующая аппаратура на съёмке. При обработке фото на ваш выбор есть три варианта пост обработки, четыре варианта авторской тонировки, бонусы, гибкие цены, возможна оплата по частям в три этапа.