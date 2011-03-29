singularislab

Профессиональная разработка программного обеспечения

Основное направление деятельности компании «Сингулярис Лаб» – разработка программного обеспечения. Благодаря высокой квалификации наших сотрудников, их большому опыту и постоянному повышению уровня профессиональных знаний мы создаём качественные и эффективные программные и информационные решения.

Наша команда разработчиков специализируется в следующих областях:

- решения на платформе .NET для операционных систем Windows;

- веб-системы на платформе ASP.NET;

- приложения для мобильных устройств на платформах Android и Windows Mobile/Windows Phone;

- комплексные решения по автоматизации бизнес-процессов;

- разработка программных компонент;

- сопровождение разработанных программных продуктов и техническая поддержка;

- создание параллельных программ и распараллеливание уже существующего программного кода;

- разработка наукоёмких приложений для операционных систем семейств Windows и Linux;

- исследование бизнес-процессов, поиск возможных вариантов решений, разработка технического задания.

Мы всегда тщательно анализируем стоящие перед нашими клиентами задачи и предлагаем им варианты решения, позволяющие оптимизировать стоимость или время разработки.

Мы предлагаем следующие бизнес-модели долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества:

- проект с фиксированной стоимостью;

- оплата по факту выполненных работ;

- проект с поэтапной разработкой;

- выделенный разработчик (тестировщик) или команда разработчиков (тестировщиков).

Наша главная цель – максимальное качество предоставляемых услуг и разработанного программного обеспечения. Именно поэтому мы уделяем большое внимание постоянному совершенствованию нашей команды, что позволяет нам всегда находиться на переднем крае развития информационных технологий и применять самые современные подходы к разработке программного обеспечения. Мы стремимся к тому, чтобы после завершения проекта клиент обратился со следующей задачей именно к нам.