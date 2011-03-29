singularislab

Основное направление деятельности компании «Сингулярис Лаб» – разработка программного обеспечения. Благодаря высокой квалификации наших сотрудников, их большому опыту и постоянному повышению уровня профессиональных знаний мы создаём качественные и эффективные программные и информационные решения.
Наша команда разработчиков специализируется в следующих областях:
- решения на платформе .NET для операционных систем Windows;
- веб-системы на платформе ASP.NET;
- приложения для мобильных устройств на платформах Android и Windows Mobile/Windows Phone;
- комплексные решения по автоматизации бизнес-процессов;
- разработка программных компонент;
- сопровождение разработанных программных продуктов и техническая поддержка;
- создание параллельных программ и распараллеливание уже существующего программного кода;
- разработка наукоёмких приложений для операционных систем семейств Windows и Linux;
- исследование бизнес-процессов, поиск возможных вариантов решений, разработка технического задания.
Мы всегда тщательно анализируем стоящие перед нашими клиентами задачи и предлагаем им варианты решения, позволяющие оптимизировать стоимость или время разработки.
Мы предлагаем следующие бизнес-модели долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества:
- проект с фиксированной стоимостью;
- оплата по факту выполненных работ;
- проект с поэтапной разработкой;
- выделенный разработчик (тестировщик) или команда разработчиков (тестировщиков).
Наша главная цель – максимальное качество предоставляемых услуг и разработанного программного обеспечения. Именно поэтому мы уделяем большое внимание постоянному совершенствованию нашей команды, что позволяет нам всегда находиться на переднем крае развития информационных технологий и применять самые современные подходы к разработке программного обеспечения. Мы стремимся к тому, чтобы после завершения проекта клиент обратился со следующей задачей именно к нам.