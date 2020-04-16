sinhrofozotron

Каждая пятая пленка в подарок !!! Оставь память потомкам. Готовое изображение пригодно для просмотра на мониторе, может подвергаться
небольшим цветовым коррекциям и выкадровке. Файлы имеют относительно
небольшой объем, легко открываются программами просмотра и удобны для
использования в интернете. Возможно создание мной слайд шоу и
видеоклипов с фотографий .
Оцифровка выполняется без выборки кадров, сканируется вся пленка.
Сохранение в JPEG. Фото сохраняю на свой диск либо на ваш носитель.
Срок выполнения работ до 2 суток. Если пленка одна. При сканировании целую пленку режу по 4 кадра.
Если пленка порезана – на одном отрезке должно быть минимум 2 кадра. С
пленки, порезанной менее чем по 2 кадра идеальная резкость по всей
площади кадра не гарантируется!
Пленку можете отправлять со всей Украины. Отправка за ваш счёт в два
конца. Стоимость 1 кадра от 1 грн до 5.00 грн. Зависит от качества
выходного файла.
Выполняю работу на выходных !!!