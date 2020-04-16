sinhrofozotron

Оцифровка фотопленки и фотографий, слайдов от 1 грн.. 100 % Ваш фрилансер

Каждая пятая пленка в подарок !!! Оставь память потомкам. Готовое изображение пригодно для просмотра на мониторе, может подвергаться

небольшим цветовым коррекциям и выкадровке. Файлы имеют относительно

небольшой объем, легко открываются программами просмотра и удобны для

использования в интернете. Возможно создание мной слайд шоу и

видеоклипов с фотографий .

Оцифровка выполняется без выборки кадров, сканируется вся пленка.

Сохранение в JPEG. Фото сохраняю на свой диск либо на ваш носитель.

Срок выполнения работ до 2 суток. Если пленка одна. При сканировании целую пленку режу по 4 кадра.

Если пленка порезана – на одном отрезке должно быть минимум 2 кадра. С

пленки, порезанной менее чем по 2 кадра идеальная резкость по всей

площади кадра не гарантируется!

Пленку можете отправлять со всей Украины. Отправка за ваш счёт в два

конца. Стоимость 1 кадра от 1 грн до 5.00 грн. Зависит от качества

выходного файла.

Выполняю работу на выходных !!!