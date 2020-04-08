Делаю арты в разных стилях. Быстро и недорого

Здравствуйте!

Предоставляю вам мои услуги по качественному арту по вашим фотографиям.

Готовую работу вы получаете в электронном виде (формат jpg). Ее можно распечатать на холсте или использовать как аватарку в соцсетях. Вам предоставляются эскизы для предварительного одобрения. По результатам выполненной работы допускается до двух правок.

Сроки выполнения работы от 1 до 2- дней.

Цена арта в зависимости от ее стиля.Буду рад сотрудничать с вами)