Делаю арты в разных стилях. Быстро и недорого
Здравствуйте!
Предоставляю вам мои услуги по качественному арту по вашим фотографиям.
Готовую работу вы получаете в электронном виде (формат jpg). Ее можно распечатать на холсте или использовать как аватарку в соцсетях. Вам предоставляются эскизы для предварительного одобрения. По результатам выполненной работы допускается до двух правок.
Сроки выполнения работы от 1 до 2- дней.
Цена арта в зависимости от ее стиля.Буду рад сотрудничать с вами)
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