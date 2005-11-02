Front-end & Back-end разработчик

Привет, меня зовут Дмитрий. Я специализируюсь на разработке ботов для платформ Telegram, Discord, ВКонтакте и т.д.. Более двух лет я успешно работаю над разработкой и поддержкой ботов для известной IT компании, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Мой основной язык - JavaScript, но я также владею: HTML, CSS, React JS, MySQL, Python и LUA. Я глубоко разбираюсь в API различных платформ, включая Telegram API и VK API, что позволяет мне создавать эффективные и надежные решения для любых целей, а также легко вливаться в проекты, где используется собственный API.

Я открыт для новых проектов и готов предложить индивидуальный подход к каждому заказу, а также гибкость в работе и готовность к изучению новых технологий. Профессиональный подход к разработке ботов, а также веб разработке - то, что я предоставляю.