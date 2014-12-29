Разработка БД от небольших (MS ACCESS) до
достаточно крупных распределенных систем (по филиалам в России).
Платформы:
MS SQL,
Oracle,
MS Access и пр.
Ср-ва разработки:
Delphi,
MS Office (VBA, Excel, Access),
и пр.
WEB:
php
MySQL
JavaScript,
VB Script и т.д.
Контакты:
email: [email protected]
icq: 107520995
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