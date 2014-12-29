sinner_xp

Роман Волошин sinner_xp

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Разработка БД от небольших (MS ACCESS) до

достаточно крупных распределенных систем (по филиалам в России).

Платформы:

MS SQL,

Oracle,

MS Access и пр.

Ср-ва разработки:

Delphi,

MS Office (VBA, Excel, Access),

и пр.

WEB:

php

MySQL

JavaScript,

VB Script и т.д.

Контакты:

email: [email protected]

[email protected]

icq: 107520995

PHPJavascriptMySQLOracleDelphi
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