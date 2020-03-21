sintezator

преподаватель высшей категории обучает игре на синтезаторе и гитаре

Преподаватель высшей категории, стаж 35 лет. Работаю в ДМШ и колледже г .Уфы. Являюсь заведующей

эстрадно-джазового отделения Детской музыкальной школы. Преподаю сольфеджио, теорию музыки, синтезатор, аккомпанемент и пение под гитару и уроки вокала .Могу помочь разобраться в функциях и настройках вашего синтезатора, помочь в первых шагах овладения

синтезатором.Преподаю предмет «Поющий гитарист»- обучаю разнообразию аккомпанемента на гитаре и умению петь под собственный аккомпанемент. Современная музыка, песни и хиты. Коммуникабельна,доброжелательна.