Обработка фотографий и Видеомонтаж

Дизайнер с опытом работы более 4 лет. Мой путь в профессии начался с курсов по дизайну, благодаря которым я получил ценные навыки и уверенность в своих способностях. Специализируюсь в редакции фотографий, стараясь отразить красоту в её простоте — это мой девиз и основной принцип, которому я следую в своей работе.



Моя философия: находить красоту в простых вещах и делать дизайн таким образом, чтобы он был не только эстетически приятным, но и функциональным.