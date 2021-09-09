sirazetdinova_s

Доброго времени суток всем заказчикам!
Меня зовут София. И, если Вам нужен не просто скорректированный машинный перевод, то Вы попали как раз по адресу.
Предлагаю Вам:
- качественный перевод с английского языка на русский и наоборот;
- написание текстов на английском и русском языках;
- корректировка текстов на английском и русском языках;
- устранение орфографических, стилистических, пунктуационных, смысловых ошибок;
- обучение английскому языку;
Имею достаточно большое портфолио с разнообразными примерами моих работ:
- технический перевод с русского и английского;
- художественный перевод с русского и английского;
- тексты на русском и английском языке;
- посты для соц.сетей;
Если Вам понадобится моя помощь в каком-либо из этих вопросов, то я смело могу заявить, что решу Вашу проблему на 100%. Буду рада Вам помочь!