sirazetdinova_s

Переводчик и репетитор

Доброго времени суток всем заказчикам!

Меня зовут София. И, если Вам нужен не просто скорректированный машинный перевод, то Вы попали как раз по адресу.

Предлагаю Вам:

- качественный перевод с английского языка на русский и наоборот;

- написание текстов на английском и русском языках;

- корректировка текстов на английском и русском языках;

- устранение орфографических, стилистических, пунктуационных, смысловых ошибок;

- обучение английскому языку;

Имею достаточно большое портфолио с разнообразными примерами моих работ:

- технический перевод с русского и английского;

- художественный перевод с русского и английского;

- тексты на русском и английском языке;

- посты для соц.сетей;

Если Вам понадобится моя помощь в каком-либо из этих вопросов, то я смело могу заявить, что решу Вашу проблему на 100%. Буду рада Вам помочь!