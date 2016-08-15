Сайт под ключ

Я предлагаю быстрое, удобное и функциональное решение для Вашего бизнеса. Мой опыт работы более 6-ти лет в сфере создания и оптимизации сайтов различных тематик и любой сложности. Работаю с использованием современных технологий. Сделаю для Вас качественный продающий сайт «под ключ», имеющий высокую производительность, способный выдерживать большие нагрузки и оптимизированный для поисковых систем. Удобная Система управления сайтом (CMS), которая позволяет без труда самостоятельно редактировать страницы, текстовые и фотоматериалы. В результате Вы получаете:

- уникальный дизайн

- адаптированную верстку под все мобильные устройства

- кроссбраузерность

- возможность расширения функционала сайта в дальнейшем

- установка на Ваш домен и хостинг

- короткие сроки выполнения поставленных задач

- мои цены - моё достоинство, в разы дешевле, чем у конкурентов без потери в качестве.

- работаю на всех известных CMS ( движках ) - возможность самостоятельно управлять своим сайтом.