Дизайн полиграфия

Окончила курсы дизайна интерьера при ЦВР "Дружба". Дипломный проект: макет трёхкомнатной квартиры в стиле "Кантри", обучалась в Детской художественной школе народных ремёсел "Возрождение", окончила курсы машинописи и делопроизводства при ГОУ СОШ 16. Специальность: "Секретарь-машинистка 2 кат."

2010-2011 гг. - оператор ПК ЩРОО «Молодежная Лига», г.Щелково

Обязанности: разработка и согласование дизайна макетов баннеров, наклеек, визиток, листовок и пр. (работа в программах Corel Draw‚ Photoshop, Illustrator), работа на ризографе, режущем плоттере, промышленном ламинаторе, брошюраторе, работа с пленками Oracal, сотовым поликарбонатом, вспененным ПВХ, накатка изображений, сбор рекламных конструкций, контроль и заказ расходных материалов, ведение документации, первичной бухгалтерии и контроль финансов

2012 г. – менеджер-дизайнер ООО «Пресс Груп» «Вся полиграфия», г. Мытищи. Разработка и согласование макетов всей полиграфической продукции, включая буклеты, брошюры, магниты, значки, авторучки, пакеты.