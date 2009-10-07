Художник, 2d , 3d графика, анимация, рендер

Художник по образованию, 3d графикой занимаюсь 2 года. В киноиндустрии пол года, учавствую в полнометражном анимационном 3д фильме. Работаю в майа. Мой профи: Моделирование персонажей и окружений для фильма, текстурирование (фотореалистично), настройка персонажей (скининг, морфирование, динамика), анимация, рендер. Имеется опыт работы в менталрей и рендерман.

Мечтаю снимать свои мульты, уже имеется несколько сценариев и разработок. Одна небольшая краткометражка в процессе.