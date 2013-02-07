flash-анимация :: flash-сайты :: flash-баннеры
Создание всех видов работ во flash, включая шаблоны сайтов, баннеры, анимацию. Качественно и недорого.
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Время работы:
Пн.-Пт. с 9 до 18 по Киевскому времени
Сб.-Вс., праздничные дни - по договоренности (двойной тариф)
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Предоплата 20 % (Webmoney)
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Все сделано на высшем уровне, даже больше чем заказывал! Приятно порадовала низкая стоимость. Сразу видно человек старается, работает на рейтинг. Удачи и всяческих успехов в дальнейшей работе!
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга