sirius81sunset

Ростислав Дорошенко sirius81sunset

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
flash-анимация :: flash-сайты :: flash-баннеры

Создание всех видов работ во flash, включая шаблоны сайтов, баннеры, анимацию. Качественно и недорого.

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Время работы:

Пн.-Пт. с 9 до 18 по Киевскому времени

Сб.-Вс., праздничные дни - по договоренности (двойной тариф)

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Предоплата 20 % (Webmoney)

Отзывы заказчиков

andyx981
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
2 flash-баннера размером 120*90
Все сделано на высшем уровне, даже больше чем заказывал! Приятно порадовала низкая стоимость. Сразу видно человек старается, работает на рейтинг. Удачи и всяческих успехов в дальнейшей работе!
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга