Обработка фотографий, цифровая живопись, иллюстрации, колажи, банеры, ретуш, замена лица, фона ...

Предлагаю свои услуги: Обработка фотографий, корректировка, исправление растровых изображений, ретушь, ретушь портретов, архитектуры и пейзажей, фотомонтаж, коллаж, вырезание объектов, обтравка, убираю логотипы, реставрация старых фото и придание им цвета, баннеры, логотипы, отрисовка логотипов, фирменный стиль, визитки, плакаты, листовки, постеры, обложки, иллюстрации, упаковка, этикетка, анимация.

Разработка эскизов проектов на интерьер, фасад, настенную роспись и т п.

Все заявленные услуги выполняю сам лично, заказы не перепродаю, не прибегаю к услугам третьих лиц.Все работы представленные в моем портфолио выполнены мной лично. Не принимаю заказ если не уверен, что смогу его реализовать на 100% и в срок. Прием платежей через систему webmoney.

ВНИМАНИЕ в связи с появлением большого количества мошенников-двойников ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте мои контакты с контактами указанными на текущей странице.