sirobokovanatala

Менеджер проектів. PR – менеджер. Організатор заходів. Менеджер з продажу. Офіс-менеджер. Адміністратор.

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ:

Дата народження: 02.01.1987 р. – 35 років

Місто проживання: Київ

Місце реєстрації: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк

Громадянство: Україна

Стать: жіноча

Сімейний стан: незаміжня

Діти: Нема

ОСВІТА:

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ (ЛДАКІ)

Період навчання: 2004-2009

Факультет: Культури

Спеціальність: Менеджер у соціокультурній діяльності.

Менеджер шоу-бізнесу.

Спеціалізація: Менеджер-економіст

Форма навчання: Очна

ДОСВІД РОБОТИ:

ОРГАНІЗАЦІЯ: ГЛЯНЦЕВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ VOTGE.

Рекламно – інформаційне видання. (Луганська область: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна)

Посада: Засновник. Директор. Головний редактор. Провідний менеджер.

Період роботи: (01.2018 – 02.2022 – 4 роки)

Обов'язки: Розробка, впровадження концепцій просування та розвитку видання. Пошук та укладання договорів з клієнтами. Холодні дзвінки. Пошук нових клієнтів. Розробка та ведення клієнтської бази. Ведення та затвердження макетів «під ключ». Дотримання дед-лайнів. Чітке планування часу, роботи працівників, ведення звітності.

Редагування (написання) статей, підготовлених авторами видання/журналістом.

Розробка та ведення соціальних сторінок видання. Підготовка матеріалу до друку. Організація фото проектів, заходів.

Розповсюдження видання по регіону.

Досягнення:

За 4 роки, разом зі своєю колегою з самого нуля відкрили єдиний у регіоні глянцевий журнал. За цей період видання стало дуже популярним та прибутковим. Журнал користувався довірою серед клієнтів, рекламодавців та читачів.

З кожним випуском аудиторія збільшувалась и ми вже виходили на всеукраїнський ринок.

Зразки журналів за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1BmU820yTgM029guSunCjVVpxjkm5yRK2?usp=sharing

Соцмережі видання:

www.instagram.com/votge_severodonetsk/

www.facebook.com/VotGeSeverodonetsk

ОРГАНІЗАЦІЯ: ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Посада: Викладач спец-дисциплін.

«Економіка», «Сучасні технології економічної освіти», «Інформатика» «Інформаційні технології», «Захист Вітчизни»

Педагог - організатор

Період роботи: (09.2009 – 06.2018 – 8 років, 9 місяців)

Посадові обов'язки та досягнення: Пройшла всі курси підвищення кваліфікації. Проведення відкритих уроків. Участь у професійних конкурсах та майстер-класах. Організація та проведення позакласних заходів.

Неодноразово намінювалась на звання «Вчитель року»

2017р. – Отримала звання «Вчитель року»

Маю І –шу категорію акредитації викладача

НАВИКИ І ДОСВІД:

Вмію просувати та продавати будь-який товар. Комунікабельність. Вміння домовлятися на взаємовигідних умовах. Індивідуальний підхід до клієнта. Креативне мислення. Блискуча творча фантазія. Природна інтуіція.

Відкрила свій бізнес. Регіональний глянцевий журнал "VotGe" Україна, Луганська область.

Добре вмію планувати та організовувати. Самодисципліна на найвищому рівні.

НАВИКИ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ:

Впевнений користувач ПК.

Хороше володіння пакетом MSOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word, WordPad), графічні редактори (Picture Manager, CorelDRAW), робота з електронною поштою.

Працюю з різними браузерами (Opera, Chrome).

Навики роботи з операційними системами Windows.

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ:

Російська (вільно)

Українська (вільно)

Англійська: (розмовна)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Вивчаю культуру різних країн. Кулінарія. Історія.

Займаюсь йогою. Люблю піші прогулянки. Спорт і все, що з ним пов'язано.

Працювала в якості фотомоделі, рекламуючи спортивний одяг для Швейцарської компанії «SANKOM».

Самодисципліна – режим – контроль – розвиток. Хороша стресостійкість (адаптивність)

Життєве кредо: Боротися, не здаватися, вчитися, розвиватися, працювати на результат. Просуватися кар'єрними сходами.

Буду рада працювати у хорошому та дружньому колективі.