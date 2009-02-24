Приходящий системный администратор

Группа системных администраторов профессионально и качественно окажет услуги по удаленному администрированию для небольших организаций (не более 50 компьютеров в одном филиале) Плановые выезды к заказчику 2-3 раза в неделю. Удаленная помощь + помощь по телефону. Экстренные выезды! Сотрудничество на абонентской основе от !!!!3000!!! руб.\мес Разовая помощь и также единичные проекты! Мы предоставляем полный спектр услуг: Администрирование win95\98\Me\Xp\2000\2003 Создание и поддержка домена(AD), DNS, WINS, DHCP Внедрение и поддержка Group Policy. Настройка и установка активного и пассивного сетевого оборудования. Организация доступа в интернет, создание защищенных каналов VPN, объединение филиалов в единую сеть, Контроль за доступом в интернет и расходом денежных средств. Организация антивирусной защиты компании, поиск программ-шпионов. Создание вашей локальной сети, подготовка и ввод в эксплуатацию новых рабочих мест. Закупка оборудования Реализация перехода к легальному и бесплатному ПО. Помощь в поддержке web-сайтов. Знание и опыт работы в ОС Linux и FreeBSD, установка и настройка, поддержка и настройка серверов на их основе; Организация работы корпоративной почты. Поддержка 1С и многое другое. Возможно сотрудничество по наличному и безналичному расчету.