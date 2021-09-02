site-dev

Сергей site-dev

 
42 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специальный специалист по специальной работе

Более 15 лет занимаюсь созданием, настройкой и оптимизацией сайтов на Wordpress и работаю только с этой CMS. Очень неплохо разбираюсь в HTML/CSS/ PHP. Свободно владею Photoshop, Illustrator, Figma. За годы работы накоплен значительный опыт и понимание того, что необходимо заказчику.

Среди моих услуг:

1. Сайты «под ключ» практически любой сложности.

2. Интернет-магазины «под ключ».

3. Разработка одностраничных Landingpage.

4. Оптимизация (ускорение) сайта по Google PageSpeed.

5. Техническая поддержка, обслуживание и сопровождение сайта.

6. Комплексная защита сайта от взлома.

7. Исправление ошибок валидации сайта.

8. Доработки любой сложности.

Вы всегда можете обратиться ко мне после завершения сделки, за помощью или консультацией.

Работаю с 8:00 до 17:00 Пн-Сб (Воскресенье - выходной), но на связи почти 24/7.

Самозанятый. В случае необходимости есть возможность заключить договор.

https://kwork.ru/user/serg_pervushin - более 400 отзывов обо мне и моих работах, рейтинг 5.0. 

PHPWordPressСайт на WordPressHTMLCSSFigma
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $200от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 14 дней
нет рейтинга