Специальный специалист по специальной работе

Более 15 лет занимаюсь созданием, настройкой и оптимизацией сайтов на Wordpress и работаю только с этой CMS. Очень неплохо разбираюсь в HTML/CSS/ PHP. Свободно владею Photoshop, Illustrator, Figma. За годы работы накоплен значительный опыт и понимание того, что необходимо заказчику.

Среди моих услуг:

1. Сайты «под ключ» практически любой сложности.

2. Интернет-магазины «под ключ».

3. Разработка одностраничных Landingpage.

4. Оптимизация (ускорение) сайта по Google PageSpeed.

5. Техническая поддержка, обслуживание и сопровождение сайта.

6. Комплексная защита сайта от взлома.

7. Исправление ошибок валидации сайта.

8. Доработки любой сложности.

Вы всегда можете обратиться ко мне после завершения сделки, за помощью или консультацией.

Работаю с 8:00 до 17:00 Пн-Сб (Воскресенье - выходной), но на связи почти 24/7.

Самозанятый. В случае необходимости есть возможность заключить договор.

https://kwork.ru/user/serg_pervushin - более 400 отзывов обо мне и моих работах, рейтинг 5.0.