Превращаю страсть к живописи в качественные иллюстрации. Без предоплаты.

— все иллюстрации рисую самостоятельно, не прибегая к использованию готовых решений и клипартов;

— концентрирую внимание на решении "дизайнерской задачи";

— отношусь к каждому проекту с душой, стараясь максимально реализовать свой потенциал;

— готова к срочной работе "на вчера";

— ответственно отношусь к соблюдению поставленных сроков.

Образование:

ДонНАСА 2010-2014

архитектура зданий и сооружений

Контакты:

телефон: +30956851917

email: [email protected]

skype: rbn.svt