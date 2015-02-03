Превращаю страсть к живописи в качественные иллюстрации. Без предоплаты.
— все иллюстрации рисую самостоятельно, не прибегая к использованию готовых решений и клипартов;
— концентрирую внимание на решении "дизайнерской задачи";
— отношусь к каждому проекту с душой, стараясь максимально реализовать свой потенциал;
— готова к срочной работе "на вчера";
— ответственно отношусь к соблюдению поставленных сроков.
Образование:
ДонНАСА 2010-2014
архитектура зданий и сооружений
Контакты:
телефон: +30956851917
email: [email protected]
skype: rbn.svt
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Иллюстрации и Рисунки
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