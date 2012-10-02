site-repair_ru

Вебмастер на час

Оперативная и профессиональная техподдержка сайтов:

- починю то, что сломалось;

- переделаю то, что дожно работать по-другому;

- исправлю непонятно откуда возникающие ошибки и устраню источник;

- добавлю новый сервис/модуль/раздел;

- перенесу на другой хостинг/сделаю корректный бекап;

- импортирую данные из любых (в пределах разумного) источников или аналогично экспортирую – в любом виде/формате.

Возможно разовое выполнение работ по техподдержке или обслуживание на регулярной основе.