site-repair_ru

Вебмастер на час
Оперативная и профессиональная техподдержка сайтов:
- починю то, что сломалось;
- переделаю то, что дожно работать по-другому;
- исправлю непонятно откуда возникающие ошибки и устраню источник;
- добавлю новый сервис/модуль/раздел;
- перенесу на другой хостинг/сделаю корректный бекап;
- импортирую данные из любых (в пределах разумного) источников или аналогично экспортирую – в любом виде/формате.
Возможно разовое выполнение работ по техподдержке или обслуживание на регулярной основе.
Действие аккаунта приостановлено!