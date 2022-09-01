Обо мнеМеня зовут Илья.
Занимаюсь разработкой и дизайном сайтов с 2015 года. За это время реализовал более 110 проектов для клиентов со всего мира.
Несколько фактов обо мне:
1. 99% довольных клиентов за все время работы.
2. В большинстве случаев реализую проекты быстрее, чем договаривались.
3. Вношу все правки и объясняю каждый пиксель своей работы.
4. Бесплатные консультации и гарантия на свои услуги.
5. Цена - оправдана качеством и индивидуальным подходом..
_____________________________________
Услуги:
- Разработка сайтов: Индивидуальных проектов. Интернет-Магазинов. Лендингов.
- Натяжка верстки любой сложности на CMS WordPress с возможностью редактировать контент из админки.
- Ускорение сайтов и показателей в Google PageSpeed Insights - гарантировано +80%.
_____________________________________
Мои последние проекты:
https://blackhouse58.ru/ - лендинг для компании детейлига;
https://barbbers.ru/ - лендинг барбершопа;
https://city-house58.ru/ - сайт строительной компании;
https://komfort58.ru/ - сайт строительной компании;
https://vk.com/black_house_58 - дизайн и ведение группы ВК;
https://bunker-style58.ru/ - сайт тонировочной станции;
https://funnykat.ru/ - организация детских праздников.
Главная задача сайта - продать.
Так же как я продал Вам свои услуги.
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Whatsapp/Viber: +7 903 323 26 03
Telegram: Коногов Илья
ВКонтакте: Коногов Илья
Либо можете позвонить мне по номеру +7 903 323 26 03
Пишите, буду рад сотрудничеству.