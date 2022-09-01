Уникальный и продающий дизайн сайта для Вашего бизнеса.

Обо мне

Меня зовут Илья.

Занимаюсь разработкой и дизайном сайтов с 2015 года. За это время реализовал более 110 проектов для клиентов со всего мира.

Несколько фактов обо мне:

1. 99% довольных клиентов за все время работы.

2. В большинстве случаев реализую проекты быстрее, чем договаривались.

3. Вношу все правки и объясняю каждый пиксель своей работы.

4. Бесплатные консультации и гарантия на свои услуги.

5. Цена - оправдана качеством и индивидуальным подходом..

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Услуги:

- Разработка сайтов: Индивидуальных проектов. Интернет-Магазинов. Лендингов.

- Натяжка верстки любой сложности на CMS WordPress с возможностью редактировать контент из админки.

- Ускорение сайтов и показателей в Google PageSpeed Insights - гарантировано +80%.

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Мои последние проекты:

https://blackhouse58.ru/ - лендинг для компании детейлига;

https://barbbers.ru/ - лендинг барбершопа;

https://city-house58.ru/ - сайт строительной компании;

https://komfort58.ru/ - сайт строительной компании;

https://vk.com/black_house_58 - дизайн и ведение группы ВК;

https://bunker-style58.ru/ - сайт тонировочной станции;

https://funnykat.ru/ - организация детских праздников.

Главная задача сайта - продать.

Так же как я продал Вам свои услуги.

Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Whatsapp/Viber: +7 903 323 26 03

Telegram: Коногов Илья

ВКонтакте: Коногов Илья

Либо можете позвонить мне по номеру +7 903 323 26 03

Пишите, буду рад сотрудничеству.