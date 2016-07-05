Разработка сайтов. Интернет-продвижение

Работаю в маркетинговом агентстве Averus.

Мы предоставляем комплексные услуги для бизнеса, рассчитанные на увеличение прибыли. Занимаемся настройкой каналов привлечения трафика, разработкой сайтов, построением отделов продаж.

О себе:

Занимаюсь интернет-маркетингом 3 года.

Мои компетенции: - Упаковка бизнеса. Разработка маркетинговой стратегии для компании.

- Сайты. Прототипирование (прописание текстов, разработка структуры сайта), дизайн. + вёрстка (не особо люблю верстать)

- Аудит сайтов

- Контекстная реклама (разработка семантики, парсинг РК конкурентов, написание объявлений)

- e-mail-маркетинг (разработка цепочек писем)

- Раскрутка аккаунтов через Instagram

Изучаю:

-Внедрение сквозной аналитики на сайт

-Внедрение CRM-систем

-Построение отдела продаж (могу составить структуру скрипта)

-Построение бизнес-моделей

Мои контакты:

romanyatsenko7

тел. (Viber/Whatsapp): +375336218181

e-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/roma.yatsenko