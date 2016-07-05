Работаю в маркетинговом агентстве Averus.
Мы предоставляем комплексные услуги для бизнеса, рассчитанные на увеличение прибыли. Занимаемся настройкой каналов привлечения трафика, разработкой сайтов, построением отделов продаж.
О себе:Занимаюсь интернет-маркетингом 3 года.
Мои компетенции:- Упаковка бизнеса. Разработка маркетинговой стратегии для компании.
- Сайты. Прототипирование (прописание текстов, разработка структуры сайта), дизайн. + вёрстка (не особо люблю верстать)
- Аудит сайтов
- Контекстная реклама (разработка семантики, парсинг РК конкурентов, написание объявлений)
- e-mail-маркетинг (разработка цепочек писем)
- Раскрутка аккаунтов через Instagram
Изучаю:
-Внедрение сквозной аналитики на сайт
-Внедрение CRM-систем
-Построение отдела продаж (могу составить структуру скрипта)
-Построение бизнес-моделей
Мои контакты:Skype: romanyatsenko7
тел. (Viber/Whatsapp): +375336218181
e-mail: [email protected]
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