Люблю свою работу, и отношусь к ней ответственно!

Никогда не верьте людям, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники, и неудачниками останутся.

Рисую дизайн сайтов.

Люблю свою работу, и отношусь к ней ответственно!

Мое портфолио:

http://sitelending.ru/

https://www.behance.net/sitelending

Специализация:

Дизайн

HTML5

CSS3

Bootstrap

О себе:

Всем доброго дня, и хорошего настроения. Меня зовут Дмитрий. Я молодой дизайнер, который любит свою работу, и делает ее быстро.

В 2010 году я начал создавать свои сайты на системе Ucoz. Было интересно, и увлекательно заниматься созданием сайта. Но мне не всегда нравилось то, как выглядят сайты на Ucoz'e. Спустя 2 года я познакомился с такой прекрасной CMS DataLife Engine, да да, это был не WordPress. В ней я научился верстать, и понимать что и как работает. А так же в 100 раз удобнее Ucoz'a. Сейчас я уже знаю практически все популярные CMS. Только теперь я не создаю полноценные сайты, а делаю макет дизайна. Разработка сайтов конечно очень интересная тема, но делать дизайн куда круче, просто я нашел то чем хочу заниматься всю жизнь.