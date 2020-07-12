sitesun707

Качественная, валидная, адаптивная верстка. Создание сайтов "Под ключ"

Здравствуйте.

Предлагаю услуги профессиональной html-верстки.

Семантическая, валидная, адаптивная, современная верстка (HTML5, CSS3, SCSS, Gulp)

Также могу "натянуть" верстку на движок Wordpress.

Делаю сайты под ключ по предоставленному вами дизайну, или на шаблоне (шаблон подберу).

Сам дизайном не занимаюсь.

Работаю как напрямую с заказчиками, так и с дизайнерами, маркетологами, digital агентствами.

Опыт более 6 лет.

Не "кидала", не жулик, не скрываюсь, не тяну время. И сам таких людей не люблю. Нет результата - не беру деньги.

Если вам нужен ответственный специалист, обращайтесь.