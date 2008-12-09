sitetime

Антон Ахрамович sitetime

 
34 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Веб разработчик, PHP, JS (jQuery), MySQL, C++

Образование:

Белорусский Государственный Университет (БГУ), факультет радиофизики и электроники, специальность: радиофизик.

Знание платформ и инструментов:

>Хороший уровень:

>>PHP (ООП, design patterns, знаком с многими фреймворками (CI, Zend, Symfony))

>>MySQL ( хранимые процедуры, тригеры, транзакция, кэширование)

>>С/C++

>>HTML/CSS

>>JS (Ajax, различные фреймворки (JQuery, Prototype, MooTools))

>Знаком:

>>* Photoshop

>>* Java

>>* Pascal/Delphi

>>* C#

PHPMySQLHTMLCSSDelphijQueryAjaxJavaSymfonyPhotoshop