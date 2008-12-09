Веб разработчик, PHP, JS (jQuery), MySQL, C++
Образование:
Белорусский Государственный Университет (БГУ), факультет радиофизики и электроники, специальность: радиофизик.
Знание платформ и инструментов:
>Хороший уровень:
>>PHP (ООП, design patterns, знаком с многими фреймворками (CI, Zend, Symfony))
>>MySQL ( хранимые процедуры, тригеры, транзакция, кэширование)
>>С/C++
>>HTML/CSS
>>JS (Ajax, различные фреймворки (JQuery, Prototype, MooTools))
>Знаком:
>>* Photoshop
>>* Java
>>* Pascal/Delphi
>>* C#
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