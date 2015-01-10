sitnickova_margo

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Сфера профессиональных интересов(возможно написание статей данной тематики):
1.Религия,ее основы и история.Христианство,в частности-православие
2.Все,что связано с литературой-статьи,отзывы,рецензии
3.История
4.Нравственность,этика,мораль
5.Педагогика и воспитание детей
6.Классическая музыка,теория,история,анализ
Моим опытом работы в данной области является ведение блога,участие в многочисленных конкурсах и олимпиадах с написанием эссе.Так,в 2012 году я стала абсолютным победителем 1-ой Межрегиональной олимпиады "История России в русской опере",которая проходила в городе Дзержинске
Образование-учусь на втором курсе Владимирского Областного Музыкального Колледжа.Отделение-теория музыки
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