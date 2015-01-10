sitnickova_margo

Рерайтинг/копирайтнг: быстро, качественно, недорого.

Сфера профессиональных интересов(возможно написание статей данной тематики):

1.Религия,ее основы и история.Христианство,в частности-православие

2.Все,что связано с литературой-статьи,отзывы,рецензии

3.История

4.Нравственность,этика,мораль

5.Педагогика и воспитание детей

6.Классическая музыка,теория,история,анализ

Моим опытом работы в данной области является ведение блога,участие в многочисленных конкурсах и олимпиадах с написанием эссе.Так,в 2012 году я стала абсолютным победителем 1-ой Межрегиональной олимпиады "История России в русской опере",которая проходила в городе Дзержинске

Образование-учусь на втором курсе Владимирского Областного Музыкального Колледжа.Отделение-теория музыки