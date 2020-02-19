Каждый человек - кузнец своего счастья!

Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Живу в г. Екатеринбурге.Образование среднее-специальное. Работала секретарем-машинисткой, бухгалтером.В настоящее время сертифицированный транскрибатор.Помогаю интернет предпринимателям перевести аудио-видео материалы в статьи.С удовольствием переведу Ваши звуковые материалы в текст для Вашей книги.Окончила курсы " Мастер Транскрибации" под руководством Эльвиры Мамонтовой в "Академии заработка в интернете"Личные качества: усидчивость, спокойствие, ответственность.Хобби: люблю читать книги, вяжу на спицах.