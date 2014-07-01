корректор-редактор

РЕЗЮМЕ

Ситникова Ольга Валериевна (14.07.1982)

Образование

1. Воронежский государственный педагогический университет

Гуманитарный факультет, Русский язык и литература (2003), специалист

2. Воронежский государственный педагогический университет

Аспирантура по специальности «Филология», защита кандидатской диссертации (2009)

Знание языков

Русский – родной

Английский – базовые знания

Опыт работы

1. Март 2008 – октябрь 2011

Воронежский государственный педагогический университет, Издательско-полиграфический центр

Редактор

Должностные обязанности: редактирование рукописей: устранение орфографических, пунктуационных, стилистических, речевых ошибок, исправления недостатков смыслового характера; техническая разметка авторского оригинала; улучшение структуры авторского оригинала, определение наиболее целесообразного ее объема; обеспечение графического и лексического единообразия различных элементов текста, контроль соблюдения технических правил набора.

2. Октябрь 2011 – настоящее время

Воронежский государственный педагогический университет, Издательско-полиграфический центр

Зав. редакционно-издательским отделом

Должностные обязанности: обеспечение своевременного и качественного выполнения сотрудниками отдела всех операций по редакционно-издательской обработке авторских оригиналов, включая изготовление оригиналов-макетов согласно действующим межгосударственным, государственным и отраслевым стандартам, а также имеющимся техническим условиям; приём и учет поступающих оригиналов в РИО, контроль за сроками и качеством выполнения работ в отделе; распределение заданий между исполнителями в соответствии с их специальностью и квалификацией; редактирование и корректура авторских текстовых оригиналов

Ключевые навыки

высокая грамотность, знание правил литературного редактирования

Личные качества

ответственность, внимательность, коммуникабельность

Контакты

+7 951 5591779

[email protected]