РЕЗЮМЕ
Ситникова Ольга Валериевна (14.07.1982)
Образование
1. Воронежский государственный педагогический университет
Гуманитарный факультет, Русский язык и литература (2003), специалист
2. Воронежский государственный педагогический университет
Аспирантура по специальности «Филология», защита кандидатской диссертации (2009)
Знание языков
Русский – родной
Английский – базовые знания
Опыт работы
1. Март 2008 – октябрь 2011
Воронежский государственный педагогический университет, Издательско-полиграфический центр
Редактор
Должностные обязанности: редактирование рукописей: устранение орфографических, пунктуационных, стилистических, речевых ошибок, исправления недостатков смыслового характера; техническая разметка авторского оригинала; улучшение структуры авторского оригинала, определение наиболее целесообразного ее объема; обеспечение графического и лексического единообразия различных элементов текста, контроль соблюдения технических правил набора.
2. Октябрь 2011 – настоящее время
Воронежский государственный педагогический университет, Издательско-полиграфический центр
Зав. редакционно-издательским отделом
Должностные обязанности: обеспечение своевременного и качественного выполнения сотрудниками отдела всех операций по редакционно-издательской обработке авторских оригиналов, включая изготовление оригиналов-макетов согласно действующим межгосударственным, государственным и отраслевым стандартам, а также имеющимся техническим условиям; приём и учет поступающих оригиналов в РИО, контроль за сроками и качеством выполнения работ в отделе; распределение заданий между исполнителями в соответствии с их специальностью и квалификацией; редактирование и корректура авторских текстовых оригиналов
Ключевые навыки
высокая грамотность, знание правил литературного редактирования
Личные качества
ответственность, внимательность, коммуникабельность
Контакты
+7 951 5591779