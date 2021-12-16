Опыт работы
Опыт разработки web – приложений 2,5 года
* Октябрь 2009 - апрель 2010 программист Ruby on Rails в компании Intensol (разработка соц сети)
* Июль 2008 – июль 2009 J2EE developer в компании Eclipse
* Июль 2007 – апрель 2008 разработчик в компании Kiretonics
Образование Харьковский аэрокосмический университет. Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем.
Профессиональные навыки:
* Хорошие навыки Ruby опыт работы c framework Ruby on Rails
* Знание SQL (MySQL)
* JavaScript framework jQuery
* Знание HTML, CSS, JavaScript/AJAX.
* А так же опыт работы с технологиями: J2EE (JSP/Servlets), XML, Struts, Hibernate, Grails, JBoss, Tomcat
Дополнительная информация:
* Опыт работы с git и svn
* Опыт работы под Windows и Linux
* Опыт интеграции с внешними API
* Знание понимание ООП и MVC
* Умею использовать чужое и писать свое (при этом понимаю, когда лучше сделать первое, а когда второе)
* Опыт работы с чужим кодом
* Опыт командной разработки
* Опыт работы с большим объемом данных
Среда разработки RadRails, NetBeans, Eclipse
Английский язык (на техническом уровне).
О себе:
Аккуратность, целеустремленность, хорошие коммуникативные навыки.
Настойчивость в решении возникающих проблем.
Есть огромное желание осваивать новые технологии и повышать профессиональный уровень.
E-mail: [email protected]
Тел. +7 (921) 3020204