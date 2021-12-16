Ruby on Rails developer

Опыт работы

Опыт разработки web – приложений 2,5 года

* Октябрь 2009 - апрель 2010 программист Ruby on Rails в компании Intensol (разработка соц сети)

* Июль 2008 – июль 2009 J2EE developer в компании Eclipse

* Июль 2007 – апрель 2008 разработчик в компании Kiretonics

Образование Харьковский аэрокосмический университет. Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем.

Профессиональные навыки:

* Хорошие навыки Ruby опыт работы c framework Ruby on Rails

* Знание SQL (MySQL)

* JavaScript framework jQuery

* Знание HTML, CSS, JavaScript/AJAX.

* А так же опыт работы с технологиями: J2EE (JSP/Servlets), XML, Struts, Hibernate, Grails, JBoss, Tomcat

Дополнительная информация:

* Опыт работы с git и svn

* Опыт работы под Windows и Linux

* Опыт интеграции с внешними API

* Знание понимание ООП и MVC

* Умею использовать чужое и писать свое (при этом понимаю, когда лучше сделать первое, а когда второе)

* Опыт работы с чужим кодом

* Опыт командной разработки

* Опыт работы с большим объемом данных

Среда разработки RadRails, NetBeans, Eclipse

Английский язык (на техническом уровне).

О себе:

Аккуратность, целеустремленность, хорошие коммуникативные навыки.

Настойчивость в решении возникающих проблем.

Есть огромное желание осваивать новые технологии и повышать профессиональный уровень.

E-mail: [email protected]

Тел. +7 (921) 3020204