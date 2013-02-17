Студент 5-го курса специальности АСОИУ (Автоматизированные системы обработки информации и управления), работаю в институте. участвовал в разработке АСУ института с самого начала, и в данный момент продолжаю разрабатывать АСУ и пишу клиентские программы для базы данных. пишу на BUILDER C++ 6 , база MYSQL, так же знаю язык PHP Delphi, sql, html. Ищу удалённую работу любой подходящей для меня сложности, выход в интернет хороший и постоянный.

пол года работал в рекламном агентстве, занимался FLASH программированием и созданием сайтов.