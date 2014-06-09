уверенно владею компьютером и интернетом.самая ответственная и порядочная.

Васильева Алла Анатольевна

Цель:получение удаленной работы.Желаемый уровень оплаты от 2000грн.

Дата рождения: 4 марта 1962 года,возраст: 52 года.

Семейное положение:замужем.

Адрес:г.Красный Луч,ул.К.Маркса,д.11/1.

Телефон:(050)800-21-03 (моб.), Е-mail:[email protected].

Образование:

1977г.- 1980г.Луганский техникум общественного питания,

факультет товароведения,специальность- товаровед продовольственной группы товаров.

1984-1985гг.- курсы машинистов подъемной установки.

Дополнительное образование:

1999г.- курсы социальной адаптации шахтеров,международная школа "Тасис".

2007г.- курсы компьютерной грамотности,заочная школа "ЕШКО".

Профессиональные навыки:

Опыт внедрения прогрессивных методов продаж, навыки проведения анализа финансово-экономического состояния предприятия.

Опыт работы: с 07.2001 и по настоящее время - машинист подъемной установки. ш/у "Донбассантрацит".

05.1985 - 07.2001 - машинист подъема, шахта "Яновская".

05.1980 - 05.1985гг. - ст.продавец магазина промышленных товаров.

Знание языков: украинский,русский - родные.

Навыки работы с компьютером:

уверенный пользователь MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook),

навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express,Mail.ru? Gmail.com),

Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации

и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность,

настойчивость и стремление к профессиональному росту.