Васильева Алла Анатольевна
Цель:получение удаленной работы.Желаемый уровень оплаты от 2000грн.
Дата рождения: 4 марта 1962 года,возраст: 52 года.
Семейное положение:замужем.
Адрес:г.Красный Луч,ул.К.Маркса,д.11/1.
Телефон:(050)800-21-03 (моб.), Е-mail:[email protected].
Образование:
1977г.- 1980г.Луганский техникум общественного питания,
факультет товароведения,специальность- товаровед продовольственной группы товаров.
1984-1985гг.- курсы машинистов подъемной установки.
Дополнительное образование:
1999г.- курсы социальной адаптации шахтеров,международная школа "Тасис".
2007г.- курсы компьютерной грамотности,заочная школа "ЕШКО".
Профессиональные навыки:
Опыт внедрения прогрессивных методов продаж, навыки проведения анализа финансово-экономического состояния предприятия.
Опыт работы: с 07.2001 и по настоящее время - машинист подъемной установки. ш/у "Донбассантрацит".
05.1985 - 07.2001 - машинист подъема, шахта "Яновская".
05.1980 - 05.1985гг. - ст.продавец магазина промышленных товаров.
Знание языков: украинский,русский - родные.
Навыки работы с компьютером:
уверенный пользователь MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook),
навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express,Mail.ru? Gmail.com),
Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации
и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность,
настойчивость и стремление к профессиональному росту.