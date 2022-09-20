sivine_design

Дизайнер инфопродуктов
Меня зовут Виктория. Я - графический дизайнер, специализируюсь на дизайне инфопродуктов.
Разрабатываю стильные и продуманные дизайны гайдов, презентаций, чек-листов и других файлов. Помогу вам в доступном, приятном и качественном формате передать ваш опыт и знания.
Преимущества работы со мной:
- полностью погружаюсь в проект. моя работа всегда начинается с анализа задачи, и только после этого я перехожу к разработке дизайна.
- ценю и уважаю своих клиентов.
- нацелена на качественный результат, который понравится клиенту и удовлетворит его запрос, поэтому довожу работу до конца.
- слежу за трендами в дизайне.
Мое портфолио на behance: https://www.behance.net/sivinedesign
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