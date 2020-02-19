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Sixt.by - это безопасная транспортная компания с безупречной репутацией, которая занимается предоставлением аренды авто различного класса. Работает более 100 лет, а сегодня располагает более четырех тысяч пунктов по всему миру. Главное преимущество этого сервиса - предложение аренды лишь новых авто. По желанию клиента можно подобрать практически любой вариант интересующей модели и комплектации. Богатый ряд дополнительных опций станет позитивным дополнением к идеально организованной работе сервиса. С Sixt.by снять в аренду авто станет проще. Простая система ценообразования сэкономит время.