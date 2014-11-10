sixthtulip

Андрей sixthtulip

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание статей для сайта

    Необходимо написать оригинальные статьи на русском языке для сайта с использованием имеющихся ключевых слов. На сайте представлена музыка для театральных постановок (в основном детских), тематика статей соответствующая. Длина статей 2500 символов, уникальность должна быть не ниже 90 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Крутануть сайт

    Есть сайт, на котором размещена музыка к детским спектаклям на продажу. Стоит задача сделать так, чтобы по ряду ключевых фраз сайт высвечивался на первой странице поисковиков, скажем гугла. Интересует цена и сроки. Подробности при переписке.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт

    Уважаемые фри-лансеры, есть не большая работа! Суть работы: есть сайт, на страницах которого представлена музыка, ноты, тексты песен и пьесы для скачивания (в pdf формате). Одна из его функций работает неправильно. Это нужно исправить. Что происходит сейчас: При ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
ksjuha_v
Ксения 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Написание статей для сайта
Хороший заказчик. Задачи предельно ясны, ответит всегда на все вопросы. Оплата в сроки. Рекомендую!
Сотрудничеством с Ксенией доволен. Сроки соблюдет, качество работ хорошее, при необходимости готова внести изменения, коммуникабельна.
Ответный отзыв
olurin
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Алексей справился с работой отлично, очень быстро и за приемлемую цену. Если понадобится в будущем - обращусь к нему.
Ответный отзыв