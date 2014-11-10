sixthtulip

Необходимо написать оригинальные статьи на русском языке для сайта с использованием имеющихся ключевых слов. На сайте представлена музыка для театральных постановок (в основном детских), тематика статей соответствующая. Длина статей 2500 символов, уникальность должна быть не ниже 90 ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт, на котором размещена музыка к детским спектаклям на продажу. Стоит задача сделать так, чтобы по ряду ключевых фраз сайт высвечивался на первой странице поисковиков, скажем гугла. Интересует цена и сроки. Подробности при переписке.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Уважаемые фри-лансеры, есть не большая работа! Суть работы: есть сайт, на страницах которого представлена музыка, ноты, тексты песен и пьесы для скачивания (в pdf формате). Одна из его функций работает неправильно. Это нужно исправить. Что происходит сейчас: При ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
9 баллов
9 лет назад
Хороший заказчик. Задачи предельно ясны, ответит всегда на все вопросы. Оплата в сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Ксенией доволен. Сроки соблюдет, качество работ хорошее, при необходимости готова внести изменения, коммуникабельна.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Алексей справился с работой отлично, очень быстро и за приемлемую цену. Если понадобится в будущем - обращусь к нему.