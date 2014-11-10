sixthtulip

Уважаемые фри-лансеры, есть не большая работа! Суть работы: есть сайт, на страницах которого представлена музыка, ноты, тексты песен и пьесы для скачивания (в pdf формате). Одна из его функций работает неправильно. Это нужно исправить. Что происходит сейчас: При ...